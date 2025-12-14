Володимир Кириченко

Український боєць напівсереднього дивізіону Ярослав Амосов (29-1) після дебюту в UFC відповів на питання про війну в рідній країні.

Часто ми чуємо, як бійці кажуть, що вони готові померти, що вони збираються битися до смерті. Але ви фактично захищали свою країну на справжній війні. Наскільки це впливає на вас, коли справа доходить до бою, і на те, що ви готові віддати в октагоні?

«По-перше, коли мені важко, я щоразу думаю про те, як важко мені було, коли я був на війні. І коли люди можуть сказати щось на кшталт: «Наступний бій буде схожий на війну», або: «Я йду завтра на війну». Люди, якщо ви не знаєте, що таке війна, то замовкніть. Ви не можете про це говорити, бо війна – це не октагон, це не бій. Це інше життя. Це не важкі тренування, не скидання ваги. Ти можеш померти щосекунди, і твій друг може померти – це інше. Моя країна вже чотири роки відчуває це».

Чи відчуваєте ви, що, коли ви маєте можливість битися та представляти свою країну, люди можуть отримати радість у ці важкі моменти? І коли ви б’єтеся, чи відчуваєте ви, що робите це з думкою про них, щоб допомогти підняти їхній дух?

«Так. Якщо я дарую трохи гарного настрою військовим, то я щасливий, бо знаю, що моя країна тепер постійно думає про проблеми. Якщо я даю щось позитивне для своєї країни – я щасливий».

І я знаю, що тепер, коли ви в UFC, ви хочете зосередитись на своїй кар’єрі. Ви хочете зосередитися на отриманні боїв та покращенні рейтингу. Чи є плани повернутися та відвідати Україну, щоб, можливо, підняти моральний дух людей та військових?

«Так, звичайно. На завтра в мене є квитки додому. Але я не можу летіти в Україну напряму. Я лечу до Польщі та їду до своєї країни. Тому що рік я був в Америці і дуже сумую за своєю країною, за своєю родиною, моїми дітьми, які іноді прилітають до Америки, але не на цілий рік. Я дуже сумую за своїми дітьми. Я хочу побачити свою доньку, свого сина. Це моя мрія зараз».

Нагадаємо, на турнірі UFC on ESPN 73 Ярослав переміг американця Ніла Магні.