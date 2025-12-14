Амосов – про дебютну перемогу в UFC: «Я йду до золота»
Український напівсередньоваговик розпочав свій шлях до титулу
15 хвилин тому
Ярослав Амосов / Фото - Yahoo
Український боєць напівсереднього дивізіону UFC Ярослав Амосов (29-1) заявив про свої амбіції після першої перемоги у американському промоушені.
Цитує Амосова bloodyelbow.com.
«Кожен спортсмен має мрію. Чемпіонський пояс, кожен спортсмен цього хоче.
Якщо ти цього хочеш, ти маєш працювати, ти маєш тренуватися, ти маєш бути розумним.
Звісно, це мій шлях. Я йду до золота».
Нагадаємо, на турнірі UFC on ESPN 73 Ярослав провів бій проти американця Ніла Магні та переміг задушливим прийомом у 1-му раунді.
