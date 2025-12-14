Український боєць напівсереднього дивізіону UFC Ярослав Амосов (29-1) заявив про свої амбіції після першої перемоги у американському промоушені.

Цитує Амосова bloodyelbow.com.

«Кожен спортсмен має мрію. Чемпіонський пояс, кожен спортсмен цього хоче.

Якщо ти цього хочеш, ти маєш працювати, ти маєш тренуватися, ти маєш бути розумним.

Звісно, це мій шлях. Я йду до золота».