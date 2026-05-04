Беленюк — про бій з Газолі: «Цьому дідусеві знадобиться швидка допомога негайно»
Бій відбудеться 11 липня
близько 2 годин тому
Олімпійський чемпіон та народний депутат України Жан Беленюк в Instagram відреагував на заяву свого майбутнього суперника, 52-річного ізраїльтянина Хаїма Гозалі (15-6).
Беленюк прокоментував вік та шанси опонента:
Сподіваюся, швидка допомога буде неподалік від октагону, бо цьому дідусеві вона знадобиться негайно.
Хаїм Гозалі — ветеран змішаних єдиноборств, відомий за виступами в промоушені Bellator.
Поєдинок за правилами ММА запланований на 11 липня у київському Палаці спорту.
Беленюк та Насібов дебютують в ММА на шоу у Києві.
