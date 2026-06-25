Денис Сєдашов

Британський промоутер Едді Хірн, який співпрацює з чемпіоном UFC у важкій вазі Томом Аспіналлом, на YouTube-каналі The Ariel Helwani Show розповів про фінансові успіхи бійця та його комерційну цінність поза межами змішаних єдиноборств.

Функціонер зазначив, що популярність бійця працює і на користь самого промоушену, оскільки потенційний поєдинок Аспіналла проти Сиріля Гана є одним із наймасштабніших для організації.

Зараз Том заробляє на рекламі більше грошей поза октагоном UFC, ніж усередині нього. Він уже залучив семизначні суми з погляду комерційної цінності — угода з DAZN, його угода з Cloudbet, ще одна, яка буквально буде оголошена сьогодні, медіавиступи, його підкаст. Його соціальні та цифрові показники по подкасту — вони показують величезні цифри. Але зараз, серед усієї цієї метушні та шуму, у вас є хлопець, який є одним із найбільш обговорюваних у складі UFC — Том Аспіналл. Факт. Тож так, важливо, щоб мы просували, але також те, що ми робимо і в UFC, адже у них гучний бій перед носом: Сиріль Ган проти Тома Аспіналла, один із найбільших поєдинків, які можна організувати в UFC. І Том Аспіналл зараз є однією з найбільших зірок UFC. Ми, насправді, приносимо величезну цінність не лише для Тома, а й для UFC, тому що у них на руках монстр-бой, якщо він відбудеться. Едді Хірн

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