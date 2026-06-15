«Це просто приголомшливо»: Ібрагімович оцінив турнір UFC у Вашингтоні
Швед відзначив високий рівень організації спортивного шоу
близько 1 години томуПідписатися в
Колишній нападник збірної Швеції Златан Ібрагімович поділився враженнями від відвідування турніру UFC White House-Freedom 250, який відбувся 15 червня у Вашингтоні (США). Слова наводить пресслужба UFC.
Ексфутболіст позитивно оцінив організацію та атмосферу бійцівського вечора.
Почуваюся приголомшливо. Я маю на увазі, що такого ніяк не очікував, це просто приголомшливо.
У головному поєдинку турніру UFC White House-Freedom 250 зустрілися іспанець грузинського походження Ілія Топурія та американець Джастін Гетжі. У бою за звання абсолютного чемпіона UFC у легкій вазі (до 70 кг) перемогу технічним нокаутом здобув Гетжі.
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