«Це було б круто на 100%»: президент UFC розкрив зірваний супербій Аспіналл — Перейра
Фахівець підтвердив, що Алекс мав піднятися у ваговій категорії заради зустрічі з Томом
близько 2 годин томуПідписатися в
Президент UFC Дейна Вайт в інтерв'ю TNT Sports повідомив, що організація планувала грандіозний поєдинок у важкій вазі для турніру UFC White House — Freedom 250. За словами очільника промоушену, чинний чемпіон дивізіону англієць Том Аспіналл мав захищати свій титул у бою проти зіркового бразильця Алекса Перейри.
Проте травма британського бійця завадила реалізації цих планів.
Це був би чудовий бій. Очевидно, що це багато б значило для важкої ваги. Якби Том був у формі, то чи побачили б ми бій Аспіналл — Перейра? 100%. Це було б круто, але є речі, на які доводиться зважати. Коли ти займаєшся матчмейкінгом поєдинків, то враховуєш час та інші фактори, як-от життя і здоров'я кожного бійця. Якби Аспіналл не був травмований, то суперником Перейри був би Том.
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