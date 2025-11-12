Денис Сєдашов

Президент UFC Дейна Вайт у соцмережі поділився думками про те, як великі гонорари впливають на мотивацію спортсменів.

За його словами, переломним моментом став знаменитий бій Флойда Мейвезера проти Конора Макгрегора у 2017 році.

Гроші руйнують все. Як тільки в бойовий бізнес приходять величезні суми… Конор заробив стільки, що на цьому все і закінчилося. Потім Хабіб теж отримав колосальні гроші — і результат був той самий. Дейна Вайт

За його словами, після рекордних гонорарів обидва спортсмени втратили колишню мотивацію.

Президент UFC пояснив, чому не збирається виходити на пенсію.