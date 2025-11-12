Вайт прокоментував, як великі гроші руйнують кар’єри бійців
Президент UFC вважає, що рекордні гонорари знижають мотивацію
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Президент UFC Дейна Вайт у соцмережі поділився думками про те, як великі гонорари впливають на мотивацію спортсменів.
За його словами, переломним моментом став знаменитий бій Флойда Мейвезера проти Конора Макгрегора у 2017 році.
Гроші руйнують все. Як тільки в бойовий бізнес приходять величезні суми… Конор заробив стільки, що на цьому все і закінчилося. Потім Хабіб теж отримав колосальні гроші — і результат був той самий.
За його словами, після рекордних гонорарів обидва спортсмени втратили колишню мотивацію.
Президент UFC пояснив, чому не збирається виходити на пенсію.
Поділитись