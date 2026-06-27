Онофрійчук здобула срібло у багатоборстві на Кубку світового виклику в Румунії
Золоту медаль завоювала Дар’я Варфоломєєв
близько 1 години томуПідписатися в
Фото: Kateryna Tytarenko
Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук виграла срібну нагороду в індивідуальному багатоборстві на етапі Кубка світового виклику з художньої гімнастики, що триває в Румунії.
Спортсменка посіла друге місце підсумкового протоколу з результатом 112.000 балів. Переможницею змагань стала представниця Німеччини Дар’я Варфоломєєв, а бронзову медаль виборола Тахміна Ікромова з Узбекистану.
Кубок світового виклику-2026 з художньої гімнастики
1. Дар’я Варфоломєєв (Німеччина) – 116.950 балів
2. Таїсія Онофрійчук (Україна) – 112.000
3. Тахміна Ікромова (Узбекистан) – 111.450
Росія через заборону національної символіки відмовилася від участі в Кубку світового виклику.