Денис Сєдашов

Ілія Топурія, Алекс Перейра та Джастін Гетжі отримали шестимісячні медичні заборони на виступи. Таке рішення було ухвалено за підсумками їхніх поєдинків на турнірі Freedom 250. Про це повідомляє видання MMA Junkie.

Топурія, який поступився Гетжі технічним нокаутом, відсторонений на 180 днів і потребує дозволу щелепно-лицьових хірургів для повернення в октагон. Аналогічний термін отримав і сам Гетжі через необхідність обстеження правого зап'ястя та лівого коліна.

Ексчемпіон Алекс Перейра також відсторонений на пів року після поразки нокаутом від Сиріля Гана — бразильцю призначено комп'ютерну томографію лицьової області. Натомість Ган уникнув травм і отримав лише обов'язкові 8 днів відпочинку.

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