Денис Сєдашов

Олімпійський чемпіон із греко-римської боротьби та народний депутат України Жан Беленюк оголосив про перехід у змішані єдиноборства. Спортсмен готується до свого першого поєдинку за правилами ММА. Слова наводить Укрінформ.

За словами Беленюка, він давно хотів випробувати власні сили у цьому виді спорту, а згодом отримав офіційну пропозицію від організації Arena Championship.

У мене давно було бажання спробувати себе у змішаних єдиноборствах. Раптом мені зробили таку пропозицію із ММА-промоушен Arena Championship. Тобто все збіглося. Але той вид, якому я віддав багато років, значно відрізняється від правил ММА. Тому кожного дня тренуюся з досвідченими наставниками за різними напрямками. Відпрацьовую ударну техніку, елементи, які є, наприклад, у бойовому самбо, інших видах боротьби. Зроблю все, щоб до мого дебюту, як бійця змішаних видів, підійти у найкращий формі. Жан Беленюк

Беленюк проведе бій проти Хаїма Гозалі 11 липня.