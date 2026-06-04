Чинний чемпіон UFC: «Я не збираюся вв'язуватися в бій з Усиком»
То Аспіналл не збирається проводити бій проти українця
20 хвилин томуПідписатися в
Чинний чемпіон UFC у важкій вазі Том Аспіналл заявив, що ніколи не зможе перемогти українського абсолютного чемпіона світу Олександра Усика (25-0, 16 KO) за правилами боксу. Слова наводить Bloody Elbow.
33-річний британський боєць змішаних єдиноборств відверто визнав колосальну різницю в класі з українцем та запевнив, що реалістично оцінює свої шанси проти лідера світового боксу.
Багато бійців ММА, очевидно, нечасто спарингують з професійними боксерами. Я, наприклад, багато тренувався, бував у боксерських залах і спарингував з багатьма боксерами. Так, і послухайте: я не зможу перемогти боксера в боксерському поєдинку. Це неможливо. Я можу перемогти когось, розумієте, про що я, на певному рівні. Але я не збираюся вв'язуватися в бій з Олександром Усиком, Тайсоном Ф'юрі або Ентоні Джошуа — це просто неможливо [щоб я міг перемогти когось із них].
Несподіваний поворот. Усик готовий увійти до тренувального табору свого колишнього суперника.