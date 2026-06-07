Володимир Кириченко

Український боєць напівсереднього дивізіону UFC Ярослав Амосов (30-1) для YouTube-каналу Fight Zona поділився думками про те, хто може стати його наступним суперником.

Після перемоги ти кинув виклик переможцю пари Баклі — Брейді. Якщо навіть тобі дадуть не когось із цієї пари, то кого б ти хотів отримати в суперники?

«Без різниці. Будь-кого, хто вище в рейтингу. Немає такого, щоб я починав когось спеціально обирати. Навпаки, мені здається, що це завжди гірше. Дають суперника – б’єшся, та й усе.

Головне – виступати, битися. А шукати собі... Є спортсмени, які починають підбирати зручних суперників. Але яка різниця, пройдеш ти когось чи ні? Тобі все одно потім доведеться зустрічатися з найкращими. Там кожен кращий за іншого.

Тому, якщо є амбіції та цілі, треба битися з тими, кого дають, а не намагатися когось обирати.

Я згадав саме їх не тому, що вони мені подобаються чи не подобаються. Просто треба про щось говорити, треба про щось розмовляти. Вони стоять вище за мене в рейтингу, тому в цьому був певний сенс.

Вони б’ються того ж дня, на тому ж турнірі, у тій самій ваговій категорії, через кілька поєдинків після мене. Тому я й подумав: давайте просто зведемо нас».

Нагадаємо, у ніч на 10 травня Амосов здобув перемогу над Хоелем Альваресом на шоу UFC 328 у Ньюарку.