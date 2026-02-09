Напівсередньоваговик Даніїл Донченко (14-2) висловився про другу перемогу у UFC:

Цей мужик жорсткий. Він жорсткий. Багато бійців після цих ударів здалися б, але не він. Але знаєте, це не тільки про нього. Це більше про мене, я припустився помилки. Я був надто схвильований, молодий та дурненький. Я не був задоволений після бою. Я знав, що я можу завершити його достроково.

Мені просто не треба було форсувати його, мені треба було бути більш стриманим та дочекатися моменту. Але у мене було тільки налаштування: «Нокаут або все одно!» Мені було все одно на перемогу чи поразку, у голові був тільки фініш бою.

У другому раунді я взяв ніби невеличку паузу. Не тому, що я був стомлений, я боровся з собою: «Чорт, я не забив його достроково. Добре, що мені робити далі?» Це було щось скажене.