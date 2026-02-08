Донченко здобув другу перемогу в UFC
Український боєць тріумфував на турнірі Fight Night у Лас-Вегасі
близько 3 годин тому
Даніїл Донченко / Фото - UFC
24-річний український боєць напівсереднього дивізіону UFC Даніїл Донченко (14-2) здобув другу перемогу в найсильнішій лізі світу.
8 лютого на турнірі UFC Fight Night 266 у Лас-Вегасі Донченко переміг одноголосним рішенням суддів американця Алекса Мороно (24-13): 30-26, 30-26, 30:27.
Данило продовжив серію перемог до семи поспіль. Для Мороно ця поразка стала четвертою поспіль.
Нагадаємо, Донченко у 2025 році виграв 33-й сезон проєкту The Ultimate Fighter.
У вересні 2025 року Даніїл перемогою дебютував у лізі, розбивши бразильця Родріго Сезінандо на турнірі Noche UFC Fight Night 259.
