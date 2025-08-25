Михайло Цирук

Основна сітка US Open-2025 стартувала. До неї пробилося четверо українок: Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Марта Костюк та Юлія Стародубцева. Цієї ночі вже маємо першу втрату, однак ще троє представниць нашої країни залишаються у грі, і протягом сьогоднішнього та завтрашнього днів проведуть свої перші матчі на турнірі. На честь старту українських тенісисток на US Open пропонуємо згадати кілька найяскравіших досягнень наших співвітчизників і співвітчизниць на цьому турнірі.

Чвертьфінал Андрія Медведєва на US Open-1993

Одна з головних зірок в історії українського тенісу і єдиний в історії нашої країни фіналіст турніру Великого шолому в одиночному розряді Андрій Медведєв став першим із наших земляків, кому вдалося досягти серйозних результатів на мейджорі у США. У 1993 році він дістався до ¼ фіналу основної сітки та продемонстрував, що представники щойно створеної країни під синьо-жовтим прапором уміють грати в теніс.

Тоді Медведєв здолав бразильця Фернандо Мелігені, американця Річі Ренеберга, німця Карстена Брааша та нідерландця Ріхарда Крайчека, але, на жаль, поступився майбутньому фіналісту — Седріку Пьоліну з Франції. Пізніше Андрій Медведєв ще не раз досягав успіхів на інших мейджорах, але на Відкритому чемпіонаті США цей результат так і залишився для нього найкращим у кар’єрі.

Чвертьфінал Лесі Цуренко на US Open-2018

Наступного чвертьфіналу на американському мейджорі українським уболівальникам довелося чекати досить довго. У 2018 році Лесю Цуренко навряд чи можна було назвати серйозною претенденткою на пізні стадії, але вона вкотре продемонструвала свій неймовірний характер і працездатність, які дозволяли перемагати навіть більш зіркових суперниць.

Після перемоги над Елісон ван Ейтванк у першому колі Леся сенсаційно обіграла другу ракетку світу Каролін Возняцкі, потім Катержину Синякову та тоді ще не таку грізну Маркету Вондроушову. Зупинити українку у ¼ змогла лише майбутня чемпіонка Наомі Осака.

Півфінал Еліни Світоліної на US Open-2019

А вже наступного року після успішного виступу Цуренко поки що найкращий результат України в одиночному розряді US Open встановила Еліна Світоліна. У, мабуть, найяскравішому на той момент році своєї кар’єри, коли вона вийшла до півфіналу Вімблдону, Еліна дісталася й до 1/2 фіналу американського мейджора.

Перемігши на старті Вітні Осігве, вона пройшла Вінус Вільямс, Даяну Ястремську, Медісон Кіз та Йоганну Конту, не програвши в цих матчах жодного сету. Проте за крок до фіналу українку занадто легко зупинила легендарна Серена Вільямс (6:3, 6:1), сповна помстившись за сестру.

Сенсаційний успіх Дар’ї Снігур

У тенісі не так часто трапляється, щоб абсолютні ноунейми та дебютантки перемагали топових суперниць, але коли це все ж відбувається — про таке говорять і пам’ятають дуже довго. На US Open-2022 20-річна Дар’я Снігур, про яку більшість пересічних уболівальників навряд чи чули навіть в Україні, вилетіла вже у другому колі, але те, що вона зробила в першому — це справжня сенсація.

Дебютантка дорослих турнірів Великого шолому перемогла колишню першу ракетку світу та дворазову чемпіонку мейджорів Сімону Халеп. Сказати, що в нашої тенісистки було мало шансів перед грою — це не сказати нічого. Перемога Снігур над Халеп здавалася абсолютно неймовірною, але Дар’я вкотре довела, що у спорті можливо все. Коефіцієнт на перемогу румунки становив 1,04, тож можна лише уявити, скільки «вірняків» зірвалося того вечора й скільки «експресів» зіпсувала наша молода спортсменка.

На несподівану поразку 2:6 у першому сеті Халеп відповіла ідеальною другою партією, вигравши її всуху. Здавалося, що після цього недосвідчена українка «попливе», але сталося навпаки: Дар’я виграла вирішальний сет 6:4 і створила одну з найбільших сенсацій в історії українського тенісу.

Тріумф Людмили Кіченок

Та найбільший успіх України на US Open все ж стався у парному розряді. У 2024 Людмила Кіченок в парі з латвійкою Оленою Остапенко провела просто ідеальний турнір, не програвши жодного сету в усіх шести матчах. У фіналі Кіченок та Остапенко здолали пару Младенович-Чжан (6:4; 6:3), і таким чином Людмила здобула другу для себе та України перемогу на дорослому грендслемі. До цього вона тріумфувала разом з хорватом Мате Павичем у міксті Вімблдону-2023.

У матеріалі використані фото Getty Images