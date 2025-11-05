Джейк Пол відмовився від бою з Нейтом Діасом
Відеоблогер оголосив про відмову, попри готовність Нейта вийти на ринг за короткого терміну
7 хвилин тому
Американський відеоблогер і боксер Джейк Пол у соціальній мережі відмовився від бою з колишнім бійцем UFC Нейтом Діасом, який був готовий вийти на ринг навіть за двотижневим попередженням.
Нейт Діас — справжній гангстер. Бою не буде, але я поважаю його готовність виступити на короткому повідомленні. У цьому спорті забагато тих, хто шукає виправдання.
