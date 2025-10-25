Денис Сєдашов

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор в інтерв’ю AgFight заявив, що знайшов духовне відродження завдяки релігії та готується до повернення в октагон.

Є вища сила, яка визначає шлях кожного з нас. Я живу за словом Божим. Після свого останнього поєдинку розпочав духовну подорож і вірю, що мені вдалося спастися. Вогонь змагання в мені знову спалахнув. Конор Макгрегор

Боєць підкреслив, що взяв себе в руки і прагне залишити після себе спадщину.

