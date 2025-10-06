Олег Шумейко

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор порозмірковував, що у його кар’єрі пішло не так. Ірландця цитує vringe.com:

Слухайте, це тільки на перший погляд я нещодавно займаюся промоушеном у BKFC. Фактично я робив це вже давно. І зараз я просто намагаюся пояснити вам, чому так важливо підтримувати бійців. Тому що найскладніше у цій справі – це і битися, і займатися промоцією. На ранньому етапі кар'єри нікому ви не цікаві. Це просто. Але далі вже доводиться займатись рекламою. І коли ви займаєтеся і підготовкою до боїв, і промоцією, то це реально дуже вимотує. Не буду першим, хто зізнається, що це мене мало не загнало в могилу. Хоча… Можливо, й загнало… Конор Макгрегор

