Денис Сєдашов

Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби та народний депутат України Жан Беленюк викликав на поєдинок свого колегу по Верховній Раді, майстра спорту з дзюдо Миколу Тищенка.

Виклик борець опублікував у форматі відеозвернення на своїй сторінці в Instagram:

Друзі, подивився я як в стійці рухається Микола Тищенко, і, думаю, наступний бій зробити саме з ним. Коля, фоллоу мі. Жан Беленюк

Нагадаємо, 11 липня в межах шоу від Arena Championship Жан Беленюк дебютує у змішаних єдиноборствах (ММА).