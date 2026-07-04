«Коля, фоллоу мі»: Беленюк запропонував Тищенку провести бій
Можливо, незабаром ми побачимо перше в історії депутатське дербі в ММА
близько 1 години томуПідписатися в
Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби та народний депутат України Жан Беленюк викликав на поєдинок свого колегу по Верховній Раді, майстра спорту з дзюдо Миколу Тищенка.
Виклик борець опублікував у форматі відеозвернення на своїй сторінці в Instagram:
Друзі, подивився я як в стійці рухається Микола Тищенко, і, думаю, наступний бій зробити саме з ним. Коля, фоллоу мі.
Нагадаємо, 11 липня в межах шоу від Arena Championship Жан Беленюк дебютує у змішаних єдиноборствах (ММА).
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