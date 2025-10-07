Корм'є назвав єдиного бійця, який може дати бій Двалішвілі
Легенда UFC назвала єдиного конкурента для чемпіона легшої ваги
близько 1 години тому
Мераб Двалішвілі
Легенда UFC Деніел Корм'є вважає, що подолати Мераба Двалішвілі (21-4) може лише один боєць – Умар Нурмагомедов, з яким вони вже зустрічалися в октагоні.
«Мушу це сказати: схоже, що саме Умар Нурмагомедов може стати тим, хто здатен дати йому справжній бій. Усі інші не витримують. Для будь-якого суперника це надзвичайно складне завдання, адже він знову і знову переводить вас у партер, і до такого майже неможливо підготуватися».
Двалішвілі вже зустрічався з Умаром і дуже впевнено переміг його.
