Дейна Вайт назвав найкращого бійця в історії легчайшої ваги
Президент UFC вважає, що це Мераба Двалішвілі
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Президент UFC Дейна Вайт високо оцінив виступ грузинського бійця Мераба Двалішвілі після його перемоги над Корі Сендхейгеном у головному бою турніру UFC 320. Слова наводить YouTube-канал промоушена.
Після цього поєдинку можу сказати одне — Двалішвілі є найкращим бійцем у історії легчайшої ваги. Корі — дуже сильний суперник. Так, це був не найяскравіший бій вечора, але Мераб повністю домінував.
Двалішвілі побив досягнення Хабіба, Джонса, Холлоуея та Джонсона в UFC.
