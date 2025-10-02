Зірковий боєць UFC Конор Макгрегор висловився про підготовку до поєдинку на турнірі UFC White House. Слова ірландця наводить fightnews.info:

Маю вісім місяців до турніру в Білому домі. Це шестимісячна операція. Я розглядаю це як шестимісячну операцію, щоб підготуватись до цього бою. Наразі я зосереджений на цьому. Я просто прагну крок за кроком готуватися до мого повернення. Багато чого стоїть на коні, і я дуже схвильований цією можливістю.

Я вже був у такій формі у своєму останньому поєдинку. Я був у неймовірних кондиціях. Я був неймовірно добре готовий. Просто невелика втрата концентрації призвела до травми. Я хочу виправити це і показати, з якого тесту зроблено. Я прагну повернутися, а далі подивимося, що чекає на мене в майбутньому.

Напевно, у мене буде період ізоляції, коли мій телефон буде недоступний. Усі люди, які працюють зі мною, розуміють, що це наближається. Як я сказав, це буде шестимісячна операція. У мене немає ілюзій щодо того, що чекає на мене під час підготовки. Мій телефон буде відключений, а робота – виконана.