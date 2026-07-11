Денис Сєдашов

Президент UFC Дейна Вайт в ефірі UFC on Paramount+ поділився очікуваннями від повернення в октагон колишнього чемпіона у двох вагових категоріях Конора Макгрегора. Нагадаємо, ірландська суперзірка проведе поєдинок проти Макса Холловея.

Очільник промоушена порівняв Макгрегора з легендами світового спорту — Майклом Джорданом та Томом Бреді. Вайт наголосив, що тривалий простій та зміна вагової категорії роблять цей бій абсолютно непередбачуваним, а можливу перемогу ірландця — історичною подією.

Ти знаєш, цей хлопець — суперзірка в спорті, як [Том] Бреді та [Майкл] Джордан і їм подібні. Ви сидите тут і не знаєте, чого очікувати, адже вони б'ються в 170 фунтах — це змінює все. І ці п'ять років відсутності, а також усі ті речі, через які він проходив за цей час — якщо Конор Макгрегор переможе Макса Голловея, це не хайп, це буде одним із найвеличніших камбеків в історії спорту. Це факт, і людям це подобається. Дейна Вайт

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