Денис Сєдашов

Олімпійський чемпіон з боротьби та народний депутат України Жан Беленюк тріумфально розпочав свій шлях у змішаних єдиноборствах. У головній події шоу від промоушена Arena, що відбулося в київському Палаці спорту, українець здобув перемогу над 53-річним ізраїльтянином Хаїмом Гозалі.

Поєдинок проходив у ваговій категорії до 87 кг і завершився вже у першому раунді. Кут ізраїльського бійця відмовився від продовження бою, сигналізувавши про капітуляцію.

Судді зафіксували перемогу українця технічним нокаутом.

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Тепер професійний рекорд Жана Беленюка в ММА становить 1-0, тоді як для Хаїма Гозалі ця поразка стала сьомою в кар'єрі (15-7).

Беленюк провів битву поглядів із 52-річним бійцем з Ізраїлю перед боєм у Києві.