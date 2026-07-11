Знищив у першому раунді! Беленюк нокаутом переміг Гозалі в Києві. Відео
Для Жана це дебютна звитяга в ММА
близько 3 годин томуПідписатися в
Олімпійський чемпіон з боротьби та народний депутат України Жан Беленюк тріумфально розпочав свій шлях у змішаних єдиноборствах. У головній події шоу від промоушена Arena, що відбулося в київському Палаці спорту, українець здобув перемогу над 53-річним ізраїльтянином Хаїмом Гозалі.
Поєдинок проходив у ваговій категорії до 87 кг і завершився вже у першому раунді. Кут ізраїльського бійця відмовився від продовження бою, сигналізувавши про капітуляцію.
Судді зафіксували перемогу українця технічним нокаутом.
Відео з соціальних мереж
Тепер професійний рекорд Жана Беленюка в ММА становить 1-0, тоді як для Хаїма Гозалі ця поразка стала сьомою в кар'єрі (15-7).
Беленюк провів битву поглядів із 52-річним бійцем з Ізраїлю перед боєм у Києві.
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