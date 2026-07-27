«Макгрегор вибув на рік»: Вайт розкрив подробиці травми ірландця після поразки від Голловея
Зірковий ірландський боєць пропустить цілий рік через травму коліна
близько 2 годин томуПідписатися в
Генеральний директор UFC та один із керівників промоушену Zuffa Boxing Дейна Вайт поділився інформацією щодо термінів відновлення зіркового ірландця Конора Макгрегора.
За словами функціонера, ексчемпіон у двох вагових категоріях отримав серйозне ушкодження коліна та змушений буде пропустити тривалий період.
— Ми бачили, як Конор Макгрегор робив вправи для ніг днями. Чи є уявлення, що відбувається з його коліном?
— Я не маю уявлення. Ми сьогодні ввечері говорили з ним по FaceTime біля рингу. Конор Макгрегор вибув на рік.
Нагадаємо, у липні Макгрегор зазнав поразки від Макса Голловея технічним нокаутом уже в першому раунді.
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