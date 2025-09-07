Денис Сєдашов

Британський боєць MMA Гаррі Хардвік не зміг самостійно покинути октагон після жорсткого нокауту у своєму дебютному бою в UFC.

Боєць спробував піднятися на ноги, але не зміг перенести на них вагу через отримані травми.

30-річного Хардвіка вивезли з октагону в інвалідному візку після того, як його суперник Кауе Фернандес обрушив серію сильних ударів ногами на турнірі UFC у Парижі.

NASTY LEG KICKS 🥶 🦵 #UFCPairs



Kaue Fernandes gets the first round TKO over Harry Hardwick!



Watch our prelims LIVE NOW on @UFCFightPass 📺 pic.twitter.com/1xN1ZFG1T1 — UFC Europe (@UFCEurope) September 6, 2025

Макгрегор прагне повернути «владу народу» у разі перемоги на виборах президента Ірландії.