Невдалий дебют. Бійця UFC вивезли з октагону в інвалідному візку
Гаррі Хардвік не зміг піднятися на ноги
близько 1 години тому
Британський боєць MMA Гаррі Хардвік не зміг самостійно покинути октагон після жорсткого нокауту у своєму дебютному бою в UFC.
Боєць спробував піднятися на ноги, але не зміг перенести на них вагу через отримані травми.
30-річного Хардвіка вивезли з октагону в інвалідному візку після того, як його суперник Кауе Фернандес обрушив серію сильних ударів ногами на турнірі UFC у Парижі.
