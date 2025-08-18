Директор команди абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 14 КО) Сергій Лапін пояснив, чому українець поки не підтвердив бій із тимчасовим чемпіоном WBO Джозефом Паркером, якого організація призначила обов’язковим претендентом. Слова Лапіна навів портал Ready to Fight.

Лапін наголосив, що пауза пов’язана з травмами та необхідністю відновлення після виснажливого періоду, який включав два поєдинки проти Тайсона Ф’юрі у 2024 році та бій із Даніелем Дюбуа 19 липня цього року.

«Протягом усієї своєї професійної кар'єри і Олександр Усик, і вся наша команда довели, що ми поважаємо як усіх потенційних суперників, так і правила, які діють в індустрії професійного боксу.

За останні неповні півтора року Усик здійснив історичне досягнення, двічі завоювавши титул абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Це вимагало величезних фізичних і моральних зусиль, великої самопожертви.

Чемпіон заслужив можливість відновити організм від наслідків важкого режиму тренувань і травм, часто невидимих зовні. Зрештою, просто відпочити і провести час із сім'єю. А головне: він заслужив право сам обирати своє майбутнє, а також час на прийняття рішення.

Тож, guys, don't push the horses».