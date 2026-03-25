Денис Сєдашов

Колишній чемпіон UFC у важкій вазі Френсіс Нганну прокоментував організацію боксерського поєдинку між легендою кікбоксингу Ріко Верховеном та володарем титулів WBA, WBC та IBF Олександром Усиком (24-0, 15 КО). Камерунець зізнався, що планував провести бій з нідерландцем сам.

Я був у захваті від ідеї поєдинку з Ріко. І коли почув, що він підписав контракт на бій з Усиком, був трохи розчарований, чесно кажучи. Знаю, що ще десь із грудня, а може й раніше, у нього була усна домовленість вийти на ринг за правилами боксу проти когось на кшталт Усика або Ей Джея. Френсіс Нганну

