Стало відомо, чи відбудеться бій Усика та Джейка Пола за правилами ММА
Команда українця відкрита до усіх пропозицій
близько 2 годин тому
Олександр Усик / Фото - ВВС
Сергій Лапін, директор команди чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександра Усика (24-0, 15 КО), для talkSPORT заявив, що наразі не розглядається можливість проведення бою за правилами ММА між українцем та зірковим боксером і відеоблогером Джейком Полом (12-2, 7 KO).
«Бій із Джейком Полом за правилами ММА на цьому етапі не розглядається. Але ми завжди відкриті до креативних і цікавих співпраць у майбутньому».
Наступний бій Усика – проти кікбоксера Ріко Верховена – пройде 23 травня в Гізі, Єгипет.
Раніше Пол заявив, що розглядає можливість поєдинку за правилами ММА з Усиком.