Нганну проведе бій під егідою промоушена Джейка Пола
Бій відбудеться 16 травня
36 хвилин тому
Ексчемпіон UFC у важкій вазі Френсіс Нганну (18-3) проведе свій наступний поєдинок за правилами змішаних єдиноборств. Суперником камерунця стане колишній тріумфатор регулярного сезону PFL Філіпе Лінс.
Бій заплановано на 16 травня у Лос-Анджелесі. Поєдинок відбудеться в межах великого івенту від промоутерської компанії Джейка Пола — Most Valuable Promotions (MVP).
Турнір вирізняється надзвичайно потужним кардом.
У головній події вечора глядачі побачать легенд жіночих єдиноборств: перша чемпіонка UFC Ронда Роузі повернеться в октагон заради бою проти зірки ММА та кіно Джини Карано.
Мегафайт Топурія – Гейджі стане мейн-івентом шоу від UFC на території Білого дому.
Поділитись