Денис Сєдашов

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Генрі Сехудо поділився тим, яку підтримку отримав після оголошення про завершення кар’єри в ММА.

За його словами, після заяви про відхід зі спорту, йому надійшло багато теплих повідомлень. Слова наводить Bloody Elbow в YouTube.

Так, мене підтримали дуже багато людей — Келлі Слейтер, Майк Тайсон та інші. Усі, з ким я підтримую дружні стосунки, написали мені, і я їм щиро вдячний. Не очікував, що так емоційно сприйму рішення завершити кар’єру у світі ММА, де тебе можуть легко “з’їсти й виплюнути”. Але приємно здивувався, наскільки спокійно зміг це прийняти. Генрі Сехудо

Сехудо оголосив про завершення кар’єри після поразки на UFC 323.