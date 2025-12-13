«Отримав багато теплих слів»: Сехудо — про рішення піти з ММА
Колишній чемпіон UFC емоційно відреагував на підтримку
43 хвилини тому
Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Генрі Сехудо поділився тим, яку підтримку отримав після оголошення про завершення кар’єри в ММА.
За його словами, після заяви про відхід зі спорту, йому надійшло багато теплих повідомлень. Слова наводить Bloody Elbow в YouTube.
Так, мене підтримали дуже багато людей — Келлі Слейтер, Майк Тайсон та інші. Усі, з ким я підтримую дружні стосунки, написали мені, і я їм щиро вдячний. Не очікував, що так емоційно сприйму рішення завершити кар’єру у світі ММА, де тебе можуть легко “з’їсти й виплюнути”. Але приємно здивувався, наскільки спокійно зміг це прийняти.
Сехудо оголосив про завершення кар’єри після поразки на UFC 323.
Поділитись