Денис Сєдашов

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Генрі Сехудо повідомив про завершення професійної кар’єри. Це сталося після його поразки одноголосним рішенням суддів від Пейтона Талботта на турнірі UFC 323 у Лас-Вегасі.

38-річний Сехудо провів у ММА 22 поєдинки, у яких здобув 16 перемог і зазнав шести поразок.

У лютому Сехудо виповниться 39 років.

