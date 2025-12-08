Сехудо оголосив про завершення кар’єри після поразки на UFC 323
Боєць поставив крапку у своїх виступах у змішаних єдиноборствах
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Генрі Сехудо повідомив про завершення професійної кар’єри. Це сталося після його поразки одноголосним рішенням суддів від Пейтона Талботта на турнірі UFC 323 у Лас-Вегасі.
38-річний Сехудо провів у ММА 22 поєдинки, у яких здобув 16 перемог і зазнав шести поразок.
У лютому Сехудо виповниться 39 років.
