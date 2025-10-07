Чемпіон UFC Алекс Перейра висловився про святкування перемоги у реванші над магомєдом анкалаєвим. Слова бразильця наводить vringe.com:

Я просто вважаю, що це неправильно – ті усі їхні витівки та провокації. І коли ми святкували, то голосно кричали: «Шама! Шама! Шама!» У той момент ми справді намагалися їх роздратувати через всі ті передматчові провокації.

Адже там багато всього було: тренер говорив, менеджер говорив. Але ви зрозумійте одну річ. У октагон виходити не тренеру та не менеджеру. Я не можу нічого відповісти, нічого зробити. Оскільки анкалаєву зі мною битися, то тільки йому можна говорити все, що спаде на думку. Розумієте, так? Тим більше, що всі чудово знають, що насправді це все говорив не анкалаєв.