Денис Сєдашов

Президент UFC Дейна Вайт у коментарі Home of Fight зізнався, що не збирається залишати свій пост у найближчому майбутньому, адже досі отримує справжнє задоволення від роботи.

Вайт згадав, що ще в молодості чув від старших, як вони мріяли вийти на пенсію та проводити дні на пляжі з коктейлями, але сам він не уявляє такого життя.

Я чудово проводжу відпустку, але вже за десять днів мені набридає алкоголь і безділля — хочеться повернутися до справ. Я постійно думаю, як зробити бізнес ще більшим і успішнішим. Дейна Вайт

Нагадаємо, Дейна Вайт очолює UFC із січня 2001 року.

