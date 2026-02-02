Президент UFC розповів про труднощі організації турніру в Білому домі
Турнір пройде 14 червня
близько 2 годин тому
Президент UFC Дейна Уайт поділився подробицями підготовки до турніру, який планується провести на території Білого дому 14 червня. Слова наводить MMA Mania.
Він зазначив, що організація такого заходу потребує колосальних фінансових витрат та складної логістики.
Ми зіткнемося з низкою труднощів. Потрібно враховувати ухил Південного газону та обмежену кількість людей, яких можна допустити. Плюс потрібно організувати 4500 глядачів, весь персонал та учасників заходу — це непросто. А ще велика проблема — логістика. Ми створюємо спеціальну установку, яка дозволить бачити лише Білий дім, без звичних екранів і освітлення, які ми зазвичай використовуємо. Все продумано до найдрібніших деталей — від розташування дерев до прогнозу погоди.
Волкановскі вдруге впевнено переміг Лопеса в UFC.
Поділитись