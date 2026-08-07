«Розрив у гонорарах став ще більшим»: Верховен оцінив перспективи бою в UFC
Нідерландський кікбоксер розповів, чому його перехід до UFC є неможливим
Колишній володар чемпіонського титулу промоушену Glory у важкій вазі нідерландець Ріко Верховен категорично виключив можливість свого переходу до UFC. Слова наводить Bloody Elbow.
Спортсмен зазначив, що ключовою перепоною для такої співпраці є фінансове питання:
Я вважаю, що розрив у гонорарах зараз ще більший [ніж був до мого бою з Усиком]. У цьому й полягає справжня проблема, якщо говорити відверто. Для мене немає сенсу робити крок назад у фінансовому плані. Якби у керівництві UFC дійсно хотіли щось зробити, то в цьому мав бути сенс. Але ми всі знаємо, що цей промоушен так не працює, тому це не варіант.
Верховен відповів, чи прагне добитися реваншу с Усиком.