Володимир Кириченко

Колишній чемпіон світу з кікбоксингу Ріко Верховен (1-1, 1 КО в боксі) для PowerfulJRE поділився думками про можливий реванш проти колишнього абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика (25-0, 16 КО).

«Перед цим боєм говорили: «Добре, спочатку буде Ріко. Потім я хочу битися з переможцем бою Дюбуа – Вордлі, а після цього хочу ще раз побитися з Тайсоном Ф’юрі».

Про двох інших уже взагалі не говорять. Не хочу приписувати собі надто багато заслуг, але, думаю, після цього бою він зрозумів: «Хм, це було трохи важче, ніж я очікував. Давайте краще підемо іншим шляхом».

А я не хочу реваншу просто заради реваншу. Я хочу реванш, тому що він має сенс. У цього реваншу є історія. Це незавершена справа».

Так. Для мене це історія Роккі. Справжня історія Роккі в реальному житті.

«Сто відсотків. Саме тому зараз я дивлюся на свою кар’єру і розумію, що перебуваю вже на її заході, можливо, на останньому етапі. І я хочу лише великих боїв, які мають сенс. Таких, про які люди скажуть: «Оце саме той бій, який ми хочемо побачити».

І навіть із погляду промоутера – що може мати більше сенсу, ніж цей бій? Бій із Деонтеєм Вайлдером... Ще раз скажу: з великою повагою до Деонтея. Я люблю цього хлопця. Він один із найвидатніших нокаутерів в історії надважкої ваги. Але він уже не той боєць.

Якщо якийсь бій і заслуговує на реванш, то саме цей. Цей реванш був би грандіозним.

Звісно, треба віддати належне Усику – він зрештою тебе спіймав і добре влучив. Але бій зупинили надто рано. З тобою все ще було гаразд. У чемпіонському бою такого рівня, який навіть не був настільки близьким... Ти мав солідну перевагу. Треба було дати тобі шанс.

«Уявімо зворотну ситуацію. Якби він опинився в такому становищі...».

Ні за що вони не зупинили б той бій. Ні за що. Послухай, це або некомпетентність, або корупція. І я схиляюся до думки, що це корупція.

Мені здається, ці люди хочуть і надалі судити великі бої й бути в хороших стосунках із промоутерами. А гроші зараз – в Усику. Усик – величезне ім’я. Він головна зірка надважкої ваги.

«Вони не хочуть, щоб якийсь хлопець, який прийшов з іншого виду спорту і має лише один професійний боксерський бій, здійснив найбільшу сенсацію в історії боксу».

Нагадаємо, Усик у травні переміг Ріко технічним нокаутом в 11-му раунді.

Раніше ексчемпіон світу із України назвав оптимального суперника для Усика в останньому бою.