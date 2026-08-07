Денис Сєдашов

Триразовий абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик (25-0, 16 КО) в інтерв’ю виданню The Athletic заявив, що Міжнародному олімпійському комітету (МОК) не слід допускати російських спортсменів до міжнародних турнірів та Олімпіади.

Український боксер підкреслив, що щодня бачить наслідки російських атак на власні очі:

Я не політик. Я просто звичайний українець. У нас щодня виникають проблеми, бо щодня в Україні росія атакує: бомби, ракети, балістичні снаряди – щодня, щоночі. Але ми продовжуємо працювати. Те, що зараз відбувається, – важко, але я знаю, що ми переможемо. Олександр Усик

Також спортсмен спростував наративи ворожої пропаганди та закликав колег по спорту доносити правду про воєнні злочини рф до світової спільноти:

Російська пропаганда стверджує, що українці бомблять українські міста. Я? Я бомблю своє місто? Це російська пропаганда. Ми мусимо розповідати про те, що відбувається на війні, що відбувається в Україні, бо щодня гинуть люди. Вони націлюються не на військову інфраструктуру, а на цивільні об’єкти: лікарні, школи, будинки. Українські спортсмени мусять розповідати про те, що відбувається, бо багато людей цього не розуміють. Олександр Усик

Окремо Усик обурився можливістю виступу представників країни-агресорки на Олімпійських іграх:

Ті, хто підтримує війну, не можуть їхати на Олімпійські ігри. Можливо, ця людина вбила українську бабусю. І вони їдуть на Олімпіаду? Це неможливо. Бо ті, хто підтримує війну, – терористи. Тому я кажу: не слід допускати російських спортсменів. Сьогодні ви нападаєте й бомбите, а завтра їдете на Олімпійські ігри. Олександр Усик

Нагадаємо, МОК раніше рекомендував міжнародним федераціям повертати російських та білоруських атлетів до змагань у нейтральному статусі.