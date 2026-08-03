Стало відомо, коли українець Мінєв проведе свій другий бій в UFC
Суперником Артура стане грізний аргентинець
Артур Мінєв / Фото - Х
Український боєць легкого дивізіону Артур Мінєв (7-1) свій наступний поєдинок проведе на шоу UFC Fight Night 10 жовтня.
Його суперником стане аргентинець Франциско Прадо (12-5).
Шоу відбудеться у Лас-Вегасі, Невада, США.
Нагадаємо, Мінев дебютував в UFC на Fight Night 276, коли програв технічним нокаутом у 2-му раунді американцю Томасу Гантту (12-0). Для Артура та поразка стала першою в кар’єрі.
Раніше повідомлялося, що колишня зірка UFC заарештований у США за звинуваченнями у тяжких злочинах.
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