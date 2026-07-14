Стрікленд вражений виступом Амосова на UFC 328: «Цей хлопець — майбутній чемпіон»
Американський боєць відреагував на успішний виступ українця
близько 1 години томуПідписатися в
Ярослав Амосов
Чемпіон UFC у середній вазі Шон Стрікленд (31-7) високо оцінив потенціал українського бійця напівсереднього дивізіону Ярослава Амосова (30-1). Американський боєць висловив упевненість, що українець завоює титул організації, та порівняв його навички боротьби зі стилем хамзата чимаєва.
Заява Стрікленда пролунала після успішного виступу Амосова на турнірі UFC 328 у Ньюарку, де український боєць упевнено здолав іспанця Хоеля Альвареса (23-4).
Цей хлопець — майбутній чемпіон. У нього боротьба навіть краща, ніж у чимаєва.
Амосов – про наступного суперника в UFC: «Без різниці. Будь-кого, хто вище в рейтингу».