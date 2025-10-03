Президент UFC Дейна Вайт для MMA Mania розповів про організацію грандіозного шоу його організації на території Білого дому.

«Без сумнівів, це буде найскладніша подія, яку ми коли-небудь проводили. Я щойно мав справу зі стадіонним івентом, а я не люблю стадіони, і тепер ми йдемо до того, що я ненавиджу найбільше – відкриті майданчики.

Так, ми впоралися зі Sphere, провели бій (Канело - Кроуфорд) на Allegiant Stadium, а тепер прямуємо до Вашингтона, на газон Білого дому.

Це лише маленький приклад з того, про що я говорив учора: щоб замінити газон, адже ми знищимо Південне подвір’я, потрібно 700 тисяч доларів тільки на траву».