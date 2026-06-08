Володимир Кириченко

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBC у надважкому дивізіоні німець Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО) знову викликав на поєдинок володаря титулів WBC, WBA та IBF у хевівейті українця Олександра Усика (25-0, 16 КО).

«Минув тиждень відтоді, як WBC наказала провести цей бій. І досі жодних новин. Дамо вболівальникам те, чого вони хочуть, – або звільни пояс і дозволь наступному поколінню взяти естафету. А до того часу ми й далі будемо pushing the horses».

У відео, яке опублікував Кабаєл, боксер перебуває на рингу з конем під ремікс на фразу Усика «Don’t Push The Horses».

Нагадаємо, промоутер Кабаєла пригрозив Усику щодо титулу WBC.