Кабаєл поставив Усику ультиматум щодо очного поєдинку
Німець продовжує полювання за Олександром
близько 2 годин томуПідписатися в
Усик та Кабаєл / Фото - Sky Sports
Тимчасовий чемпіон світу за версією WBC у надважкому дивізіоні німець Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО) знову викликав на поєдинок володаря титулів WBC, WBA та IBF у хевівейті українця Олександра Усика (25-0, 16 КО).
«Минув тиждень відтоді, як WBC наказала провести цей бій. І досі жодних новин.
Дамо вболівальникам те, чого вони хочуть, – або звільни пояс і дозволь наступному поколінню взяти естафету.
А до того часу ми й далі будемо pushing the horses».
У відео, яке опублікував Кабаєл, боксер перебуває на рингу з конем під ремікс на фразу Усика «Don’t Push The Horses».
Нагадаємо, промоутер Кабаєла пригрозив Усику щодо титулу WBC.