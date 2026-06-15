Перейра не зміг підкорити третій дивізіон UFC – на його шляху став Ган
Для бразильця це був дебют у важкі вазі
близько 1 години томуПідписатися в
Гане та Перейра / Фото - Yahoo
Чемпіон UFC у напівважкому дивізіоні бразилець Алекс Перейра (13-4) програв французу Сірілю Гану (14-2) в бою за вакантний пояс тимчасового чемпіона UFC у важкій вазі.
Ган переміг технічним нокаутом у другому раунді.
Бій пройшов на турнірі UFC Freedom 250 у Білому домі у Вашингтоні, США.
Для Перейри це був дебют у важкій вазі. Ган володів поясом тимчасового чемпіона у 2021 році.
Чемпіоном важкого дивізіону є британець Том Аспіналл.
Нагадаємо, український боєць UFC готуватиме Жана Беленюка до дебюту в ММА.
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