У Топурії прокоментували чутки про бій з Гетжі
Чемпіон UFC у легкій вазі не готується до бою
близько 2 годин тому
Менеджер чемпіона UFC у легкій вазі Ілії Топурії (17-0) Лукаш Орзел спростував чутки про те, що його підопічний проведе захист титулу проти Джастіна Гетжі (26-5) на UFC 322 у листопаді в Нью-Йорку, передає Red Corner MMA.
Орзел назвав інформацію фейковою, заявивши, що вона походить із недостовірних джерел у соціальних мережах, які згодом видалили свої повідомлення.
За його словами, Топурія зараз не перебуває в тренувальному таборі, не має пропозицій щодо боїв і лише підтримує фізичну форму.
Раніше повідомлялося, що Топурія планує дебютний захист титулу в 2026 році.
Останній бій грузин провів у червні 2025 року, нокаутувавши Чарльза Олівейру на UFC 317 і завоювавши пояс у легкій вазі.