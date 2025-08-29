Менеджер чемпіона UFC у легкій вазі Ілії Топурії (17-0) Лукаш Орзел спростував чутки про те, що його підопічний проведе захист титулу проти Джастіна Гетжі (26-5) на UFC 322 у листопаді в Нью-Йорку, передає Red Corner MMA.

Орзел назвав інформацію фейковою, заявивши, що вона походить із недостовірних джерел у соціальних мережах, які згодом видалили свої повідомлення.

За його словами, Топурія зараз не перебуває в тренувальному таборі, не має пропозицій щодо боїв і лише підтримує фізичну форму.

Раніше повідомлялося, що Топурія планує дебютний захист титулу в 2026 році.

Останній бій грузин провів у червні 2025 року, нокаутувавши Чарльза Олівейру на UFC 317 і завоювавши пояс у легкій вазі.