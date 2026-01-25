UFC 324: результати турніру в Лас-Вегасі
Гетжі став тимчасовим чемпіоном, О’Меллі виграв у співголовному бою
близько 1 години тому
На арені T-Mobile Arena в Лас-Вегасі завершився турнір UFC 324, головною подією якого став поєдинок за тимчасовий титул у легкій вазі між Джастін Гетжі та Педді Пімблетт.
У мейн-івенті Гетжі переміг Пімблетта одноголосним рішенням суддів і завоював пояс тимчасового чемпіона. У ко-мейн івенті ексчемпіон найлегшої ваги Шон О’Меллі також за очками взяв гору над Сонг Ядонгом.
У головному карді Уолдо Кортес-Акоста нокаутував Дерріка Льюїса у другому раунді, Наталія Сілва перемогла Роуз Намаюнас, а Жан Сілва здолав Арнольда Аллена.
У попередньому карді перемоги здобули Умар Нурмагомедов, Атеба Абега Готьє, Микита Крилов, Алекс Перес, Джош Хокіт та Тай Коул Міллер.
Головний кард
- Джастін Геджі переміг одноголосним рішенням суддів Педді Пімблетта
- Шон О'Меллі переміг одноголосним рішенням суддів Сонга Ядонга
- Уолдо Кортес-Акоста переміг технічним нокаутом у другому раунді Дерріка Льюїса
- Наталія Сілва перемогла одноголосним рішенням суддів Роуз Намаюнас
- Жан Сілва переміг одноголосним рішенням суддів Арнольда Аллена
Попередній кард
- Умар Нурмагомедов переміг одноголосним рішенням суддів Дейвісона Фігейреду
- Атеба Абега Готьє переміг одноголосним рішенням суддів Андрія Пуляєва
- Микита Крилов переміг нокаутом у третьому раунді Модестаса Букаускас
- Алекс Перес переміг технічним нокаутом у першому раунді Чарльза Джонсона
- Джош Хокіт переміг технічним нокаутом у першому раунді Дензела Фрімена
- Тай Коул Міллер переміг технічним нокаутом у першому раунді Адама Фугітта
