Олег Гончар

На арені T-Mobile Arena в Лас-Вегасі завершився турнір UFC 324, головною подією якого став поєдинок за тимчасовий титул у легкій вазі між Джастін Гетжі та Педді Пімблетт.

У мейн-івенті Гетжі переміг Пімблетта одноголосним рішенням суддів і завоював пояс тимчасового чемпіона. У ко-мейн івенті ексчемпіон найлегшої ваги Шон О’Меллі також за очками взяв гору над Сонг Ядонгом.

У головному карді Уолдо Кортес-Акоста нокаутував Дерріка Льюїса у другому раунді, Наталія Сілва перемогла Роуз Намаюнас, а Жан Сілва здолав Арнольда Аллена.

У попередньому карді перемоги здобули Умар Нурмагомедов, Атеба Абега Готьє, Микита Крилов, Алекс Перес, Джош Хокіт та Тай Коул Міллер.

Головний кард

Джастін Геджі переміг одноголосним рішенням суддів Педді Пімблетта

Шон О'Меллі переміг одноголосним рішенням суддів Сонга Ядонга

Уолдо Кортес-Акоста переміг технічним нокаутом у другому раунді Дерріка Льюїса

Наталія Сілва перемогла одноголосним рішенням суддів Роуз Намаюнас

Жан Сілва переміг одноголосним рішенням суддів Арнольда Аллена

Попередній кард