Володимир Кириченко

UFC зазнала збитків у розмірі близько 30 мільйонів доларів під час проведення турніру Freedom 250, що відбувся 14 червня в Білому домі. Про це повідомляє ВВС.

На шоу, яке відбулося на честі 250-річчя здобуття незалежності США, були присутні близько 4300 глядачів, зокрема президент й віцепрезидент країни Дональд Трамп й Джей Ді Венс відповідно.

Квитки на захід не продавалися у загальному доступі, тож початкові витрати на турнір оцінювалися у понад 60 мільйонів доларів.

Ендрю Шлеймер, фінансовий директор дочірньої компанії UFC TKO Group Holdings, повідомив інвесторам, що витрати на організацію Freedom 250 виявилися значно вищими за попередні, які вони «частково компенсували за рахунок повністю реалізованих глобальних партнерських пакетів».

«З огляду на масштаб події, яка, як і передбачалося, призвела до збитків у розмірі приблизно 30 млн доларів, це суттєво вплинуло на наші прибутки як у UFC, так і на консолідованій основі».

У минулому році UFC підписала семирічну угоду з транслятором Paramount за право ексклюзивно транслювати бої організації з 2026 року за суму 7,7 мільярда доларів.

UFC Freedom 250 зібрала в середньому 34 мільйони глядачів по всьому світу.

Водночас TKO Group повідомила про те, що у другому кварталі цього року дохід UFC зріс на 29 % у порівнянні з аналогічним періодом у 2025-му – до 535,7 млн доларів.

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