Трамп — про UFC Freedom 250: «Цей захід пройде прямо біля парадного входу в Білий дім»
Турнір відбудеться 14 червня
Президент США Дональд Трамп із захопленням висловився щодо майбутнього турніру UFC White House-Freedom 250, а також високо оцінив роботу глави промоушену Дейни Вайта з організації цього шоу. Слова наводить Bloody Elbow.
Американський лідер підкреслив унікальність локації та масштаб події, яка розгорнеться у самому серці столиці США:
Цей захід пройде прямо біля парадного входу в Білий дім. Такого ви більше ніде не побачите, такого ще ніколи не було. Це буде грандіозно, і в цей вечір на турнірі UFC зберуться всі найкращі бійці світу… Дейна Вайт — приголомшлива людина, він виконав вражаючу роботу, зібрав команду, яка, можливо, проведе найрейтинговіший спортивний захід в історії.
Історичний івент відбудеться 14 червня у Вашингтоні.
