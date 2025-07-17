«Я можу повернутися». Джон Джонс готовий вийти в октагон на шоу Трампа
Колишній чемпіон UFC Джон Джонс заговорив про повернення. Він готовий знову битися, якщо отримає шанс виступити на грандіозній арені
близько 22 годин тому
Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Джон Джонс заявив, що розглядає можливість повернення в змішані єдиноборства, якщо вдасться організувати бій біля Білого дому.
Я завершив кар'єру, бо відчув, що досяг у ММА всього, чого хотів. Для мене вже не залишилось викликів — я прагнув чогось більшого, ніж титули чи гроші.
За словами Джонса, ідея організувати поєдинок на території Білого дому належить президенту США Дональду Трампу.
Це величезна можливість. Я — гордий американець, у мене багато друзів у збройних силах. Провести шоу такого масштабу, ще й біля Білого дому — це справжня честь. Я можу повернутися.
Пенсія виявилася нетривалою. Джонс заявив про відновлення кар’єри.
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