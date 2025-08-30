Чоловіча збірна України здобула срібло на чемпіонаті світу з сучасного п’ятиборства
Медаль синьо-жовтим принесли Юрій Ковальчук, Роман Попов та Данило Сич
близько 2 годин тому
Чоловіча збірна України виграла срібні медалі на чемпіонаті світу з сучасного п’ятиборства, який завершився у литовському Каунасі.
До складу команди увійшли Юрій Ковальчук, Роман Попов та Данило Сич, які набрали 4573 очки, посівши друге місце. Чемпіонами стали п’ятиборці Франції (4594), бронза дісталася команді Єгипту (4559).
Для українських спортсменів це перша медаль у командній першості з 2018 року.
Ковальчук приніс Україні золото чемпіонату Європи.
Поділитись