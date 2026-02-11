Денис Сєдашов

Австралійський сноубордист Кемерон Болтон зазнав серйозної травми під час зимових Олімпійських ігор 2026 року. Слова наводить Reuters.

Як повідомили в Австралійському олімпійському комітеті, 35-річний спортсмен серйозно впав на одному з тренувань у понеділок. Наступного дня біль у шиї посилився, після чого медики провели додаткове обстеження.

Діагностика виявила два переломи шийного відділу хребта. Через травму австралієць не зможе продовжити виступи на Іграх.

